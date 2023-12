Spari nella mattinata di oggi a Casoria. I carabinieri della sezione operativa locale sono intervenuti in via Rossini per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Casoria, spari contro le vetrate di un noto bar: indagano i Carabinieri

I titolari di un bar avrebbero trovato sulla saracinesca e sulle vetrate alcuni fori compatibili con proiettili. Quando i militari sono giunti sul posto, col supporto del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, hanno rinvenuto 6 bossoli.

Indagini in corso. Al momento non si esclude alcuna pista. Potrebbero essere utili agli inquirenti le immagini delle telecamere di video sorveglianza pubbliche e private presenti in zona per identificare gli autori del raid.