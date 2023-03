È giallo su quanto accaduto nella serata di ieri a Casoria. Ignoti hanno infatti esploso diversi colpi di pistola in via Manzoni: strada al confine con la vicina Casavatore. Alcuni dei proiettili esplosi, però, hanno colpito e infranto la finestra di un’abitazione al primo piano dell’edificio al civico 115. Appartamento abitato da una donna di 83 anni, pensionata e incensurata.

Casoria, sparatoria nella notte: colpita la finestra di una pensionata di 83 anni

Fortunatamente, l’episodio non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casoria. I militari hanno fatto effettuato tutti i rilievi del caso e hanno dato il via alle indagini per ricostruire la dinamica e la matrice dell’episodio.

Non si esclude che la finestra dell’appartamento dell’anziana signora possa essere stata colpita per puro caso nel corso di un raid intimidatorio nel quale il bersaglio dei malviventi era un altro. Sul posto sono presenti telecamere di vigilanza privata le cui immagini potranno essere acquisite ai fini delle indagini.