Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno eseguito, nel pomeriggio del 13 febbraio 2025, un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord. Sono stati arrestati cinque individui, di cui due fratelli, accusati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina (quest’ultima solo per i due fratelli).

Casoria, sgominata banda dello spaccio: cinque arresti dei carabinieri

Le indagini, condotte tra marzo e giugno 2023 dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Casoria con il supporto della locale Stazione, sono partite dal sequestro di una significativa quantità di marijuana e materiale per il confezionamento di stupefacenti in una casa abbandonata in via Padre Ludovico di Casoria. A seguito di questo sequestro, sono state avviate ulteriori approfondimenti che, grazie anche alle intercettazioni, hanno consentito di documentare l’esistenza di un fiorente traffico di droga.

L’attività di spaccio era gestita in modo “itinerante”, con rifornimenti in diversi punti del centro storico di Casoria, in particolare nell’area compresa tra piazza Cirillo, via Padre Ludovico e piazza Tenente Formicola, oltre a “consegne a domicilio” agli acquirenti. Le indagini hanno anche portato a numerosi controlli sugli acquirenti, sempre trovati in possesso di dosi appena acquistate di hashish e marijuana.

Le perquisizioni effettuate in vari luoghi di nascondiglio hanno consentito il sequestro di circa 200 grammi di hashish, 400 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, in attesa degli sviluppi processuali. L’operazione dimostra l’efficacia delle attività di controllo e contrasto al narcotraffico, che continuano a garantire sicurezza e legalità nel territorio.