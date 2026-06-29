Stop a monopattini e biciclette elettriche nella Ztl e nei parchi pubblici di Aversa. Il sindaco Franco Matacena firma un’ordinanza con cui introduce il divieto di circolazione per tutti i mezzi di micromobilità elettrica – comprese e-bike, hoverboard, segway e monoruote – nelle aree pedonali del centro cittadino quando la Ztl è attiva e all’interno dei parchi pubblici. Chi vorrà attraversare queste zone potrà farlo soltanto conducendo il mezzo a mano.

Aversa, stop a monopattini e bici elettriche in Ztl e nei parchi: multe per i trasgressori

Il provvedimento, in vigore dalla pubblicazione dell’ordinanza e fino a revoca, nasce dopo le numerose segnalazioni arrivate all’amministrazione. “Negli ultimi mesi ci sono stati segnalati numerosi episodi di giovani che sfrecciano ad alta velocità, arrecando disturbo alla quiete pubblica e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, in particolare in via Roma e nel Parco Pozzi”, spiega il primo cittadino. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 83 a 322 euro, come previsto dall’articolo 7 del Codice della strada.