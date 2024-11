A colpi di badile hanno distrutto la saracinesca di un bar-bistrot, a Cittadella di Casoria, riuscendo a trafugare svariate bottiglie di liquori e champagne dall’attività commerciale. È accaduto una settimana fa, ma soltanto nella giornata di oggi ne è stata data notizia. A riportarla è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la denuncia del titolare.

Casoria, scassinano saracinesca di un bar a badilate e lo saccheggiano: “È il sesto furto in 5 anni”

Secondo quanto riportato, in 4 a bordo di un’auto avrebbero raggiunto l’attività commerciale, intorno alle 5 del mattino, per mettere a segno il colpo. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, si vede chiaramente uno dei malviventi impugnare una grossa pala in ferro e colpire con questa, a più riprese, la saracinesca fino a scardinarla. Una volta forzata, i banditi sono riusciti ad accedere all’interno del bar-bistrot. “Siamo un attività aperta da 5 anni, e questo è il 6 furto che subiamo” racconta il titolare del bar-bistrot I Toraldo che ha inviato il video del furto al deputato Borrelli.

“Siamo esausti nel vedere che ogni nostro sforzo per migliorare viene vanificato da questi individui, malviventi e farabutti. Fanno danni ingenti alle infrastrutture e portano via quello che trovano, e questo fa pensare a sciacalli che vanno a caso dove gli pare. Ci hanno provocato molti danni ed hanno rubato svariate bottiglie di liquori e champagne”

“Scene a cui oggi ci siamo sin troppi abituati ma non per questo diventano meno allarmanti” – commenta Borrelli –. “Sempre più commercianti stanno alzando bandiera bianca e calando le saracinesche. Come aiutarli? Frenando l’ondata di furti e rapine con maggiori pattuglie in strada. Per questo il Governo deve impegnarsi nelle assunzioni di nuovi agenti di Polizia. Lo promette da due anni ma quando lo fa per davvero?”