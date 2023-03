Il futuro in mano all’arte: si chiama così il progetto per arginare il fenomeno della dispersione scolastica e aumentare l’occupabilità per gli allievi, attraverso un percorso che passa anche per l’insegnamento dei valori della legalità e del lavoro manuale realizzato in collaborazione con l’Antica Pizzeria Da Michele e presentato questa mattina all’istituto Andrea Torrente di Casoria.

Alla presentazione del progetto, coincisa con l’inaugurazione del nuovo laboratorio di pizzeria, hanno partecipato questa mattina l’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini e il direttore generale dell’USR Campania Ettore Acerra che hanno sottolineato come sia attraverso iniziative di questo tipo che da un lato si aumenta l’occupabilità degli allievi e dall’altro si argina il fenomeno della dispersione scolastica.

Soddisfatto anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene che ha partecipato all’evento insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine locali.