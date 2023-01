A Casoria è stato inaugurato un nuovo cantiere “anti racket”. Si tratta dei lavori per la costruzione di alcuni appartamenti in via Principe di Piemonte, nel cuore della città. Pasquale Bozzetti, il titolare dell’impresa, non ha avuto dubbi a rivolgersi alle forze dell’ordine e all’associazione “SOS Impresa Rete per la legalità” prima ancora di ricevere qualsiasi richiesta estensiva.

La firma si è avuta questa mattina alla presenza del capitano della compagnia dei carabinieri di Casoria Valentina Bianchin, del sindaco Raffaele Bene e di una delegazione di studenti delle scuole del territorio. Bozzetti però non è il primo imprenditore di Casoria a decidere di aderire al patto antiracket. Sono già decine le firme che si contano in città come ci racconta Maria Saccardo, presidente del presidio Libera Afragola-Casoria.