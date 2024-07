Ieri pomeriggio, uno dei gonfiabili presenti nell’area giochi di un campo estivo a Casoria ha perso aria inaspettatamente, causando il ferimento di alcuni bambini.

È successo, nello specifico, in un campo estivo organizzato in un istituto paritario situato in piazza Pisa 20.

Crolla gonfiabile in campo estivo a Casoria: bambini lievemente feriti

Le autorità, informate dell’incidente, hanno immediatamente inviato sul posto una squadra di Carabinieri della stazione locale. I bambini coinvolti nell’incidente sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale pediatrico Santobono, dove sono stati sottoposti a visite mediche. Fortunatamente, tutti sono stati dimessi lo stesso giorno senza alcun bisogno di ulteriori cure mediche o giorni di prognosi.

Il castello gonfiabile è stato sequestrato dalle autorità per ulteriori indagini e accertamenti. Le indagini sono attualmente in corso per determinare la causa esatta del malfunzionamento e per verificare eventuali responsabilità.