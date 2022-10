Una nuova voragine si è aperta in strada nel centro cittadino di Casoria. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 ottobre, tra le ore 15.30 e le 16.

Nuova voragine a Casoria

Un grosso buco si è aperto nel manto stradale, costringendo gli agenti della polizia locale a bloccare il transito nel tratto di strada in questione. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti ai lavori che stanno mettendo in sicurezza la zona. La voragine si è aperta in Via cardinale Maglione, a meno di cinquanta metri dalla vecchia voragine di largo San Mauro.

In quella circostanza un compattatore di rifiuti fu letteralmente inghiottito dalla una voragine formatasi improvvisamente sotto al mezzo. Il camion finì giù, nell’enorme buco largo circa 8 metri e profondo 12. All’interno del mezzo c’era un operatore che fortunatamente rimase ferito lievemente.