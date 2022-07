È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli un 20enne di Casoria che ieri, mentre accendeva una griglia da barbecue utilizzando l’alcool etilico, è stato travolto in pieno dalle fiamme che gli provocato ustioni in varie parti del corpo.

Casoria, barbecue finisce in tragedia: 20enne travolto da fiamma di ritorno

Non è in pericolo di vita, ma è in osservazione. Secondo quanto riporta Fanpage.it, ieri sera il 20enne si trovava nella sua abitazione in via Toscanini, aveva appena acceso una griglia da barbecue utilizzando alcool etilico per ravvivare la carbonella.

Si è generata una pericolosissima fiamma di ritorno, che lo ha travolto in pieno: il giovane ha riportato ustioni in diverte zone del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasferito d’urgenza al nosocomio vicino. Ora è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria.

L’uso dell’alcol etilico

Accendere il fuoco con l’alcol denaturato è considerata una pratica pericolosa che può provocare ustioni anche gravi. A tal proposito sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità si legge che “l’alcol non va assolutamente utilizzato su fiamme libere e per accendere barbecue e camini. Il rischio sono ustioni gravi”.