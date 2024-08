Ieri sera, un gruppo di ragazzini ha aggredito e tentato di rapinare una passeggera a bordo di un autobus della linea Napoli-Caivano gestito da Air Campania. L’episodio è avvenuto in via Principe di Piemonte, a Casoria. La vittima, una donna di 39 anni originaria della Costa d’Avorio e residente a Cardito, è stata colpita al volto durante l’attacco.

Aggressione su un autobus a Casoria: tentata rapina ai danni di una passeggera

Dopo l’aggressione, i ragazzini sono fuggiti, danneggiando le porte centrali del bus per scappare. La donna, ferita al volto, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Acerra, dove le è stata riscontrata una lieve ferita lacero frontale.

I carabinieri della compagnia di Casoria, giunti sul posto, hanno ascoltato la testimonianza dell’autista dell’autobus per ricostruire l’accaduto. Sono in corso le indagini per identificare gli aggressori e fare luce sulla dinamica della tentata rapina.