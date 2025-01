Casoria, assalto al furgone portavalori con le pensioni: rapinatori sparano e vanno via col bottino

Momenti di paura questa mattina a Casoria. La prima rapina del 2025 a Casoria: alle 9:30 circa, in via Giustino Fortunato, nei pressi dell’ufficio postale, un gruppo di ignoti ha preso d’assalto un furgone portavalori scappando via con il bottino.

Casoria, assalto e spari al furgone portavalori con le pensioni: rapinatori via con il bottino

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di persone travisate e armate ha atteso la discesa delle guardie giurate con i contanti. Aggredite le guardie e sottratte le loro pistole, i rapinatori hanno esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio. Sono poi fuggiti con un bottino ancora da quantificare.

Indagini in corso a cura della Compagnia di Casoria per ricostruire dinamica e identità dei responsabili. All’interno del furgone c’erano i contanti presumibilmente destinati a pagare le pensioni, la cui corresponsione era prevista dalle Poste Italiane proprio per il 3 gennaio.