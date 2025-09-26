Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega vendeva la droga

Doppia attività. Barbiere nel salone e pusher nel retrobottega. I Carabinieri della stazione di Casoria hanno arrestato un barbiere 49enne di Casavatore, incensurato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega tagliava la droga

Le indagini erano partite da alcune segnalazioni sul presunto uso del negozio come copertura per l’attività illecita. I militari hanno organizzato un controllo che è culminato in un blitz all’interno del salone. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 69 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il titolare è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio.