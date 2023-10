Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 ottobre, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Ponticelli hanno eseguito un controllo presso un’abitazione situata in via Nazionale delle Puglie a Casoria.

Casoria, arrestata la “custode” della armi: aveva mitra e pistole in casa

All’interno della casa, una volta entrati, sono stati identificati due coniugi. Nel piano inferiore, ad uso esclusivo della donna, è stata scoperta una busta contenente una pistola Beretta calibro 9, risultata essere il provento di un furto, insieme a un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile calibro 9, un fucile calibro 5,56 e ben 513 cartucce di vario calibro.

Di conseguenza, una donna di 56 anni di Casoria è stata arrestata per detenzione illegale di armi, e contestualmente denunciata per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento. L’uomo, identificato come un 61enne di Casoria, è stato a sua volta denunciato per gli stessi reati.