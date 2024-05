Non si arresta la scia di polemiche sul caso Salvatore Pezzella. Dopo l’aggressione che il consigliere comunale pentastellato ha denunciato di aver subito lo scorso febbraio da uno sconosciuto perché contrario alla delibera sui PUA, società civile e partiti di opposizione interpellano direttamente il sindaco e chiedono chiarezza.

Giugliano, aggressione al consigliere Pezzella. Udc: “Condotta omertosa. Il sindaco parli”

L’Udc ha fatto girare via social un manifesto in cui attacca duramente il primo cittadino, rivolgendogli domande dirette: “Alla luce di tale misfatto, quale legittimità politica pensa di assegnare alla delibera per l’approvazione dei nuovi piani di lottizzazione urbanistica? E quando l’adozione del Puc?”. E poi: “Nell’attesa dell’esito delle indagini, si stigmatizza la condotta omertosa di quanti, avendo responsabilità di rappresentanza e di governo, pur sapendo, hanno preferito tacere e non denunciare”.

Durissimo anche il commento di Teresa Vitale, presidente dell’associazione “Spazio Aspasia”, e già consigliera comunale e assessore, che in un comunicato stampa ha espresso vicinanza a Pezzella e ha invitato a fare chiarezza sull’accaduto: “Vicenda gravissima e terribilmente concreta, che oltraggia la democrazia, che lede la libertà di pensiero, parola e opinione, che mira a reprimere il dissenso”. L’ex consigliera condanna il “silenzio assordante” che “impera nella terza città della Campania”.