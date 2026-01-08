Casertano in lutto, Domenico muore in servizio stroncato da un malore: era un carabiniere

Tragedia nella serata di lunedì a Racconigi, in provincia di Cuneo, dove un carabiniere è morto mentre era in servizio, stroncato da un malore improvviso. La vittima è Domenico Castiello, 43 anni, originario di San Marco Evangelista, provincia di Caserta.

Il malore durante il servizio

Il malore è sopraggiunto mentre il brigadiere si trovava regolarmente in servizio. I colleghi, resisi subito conto della gravità della situazione, sono intervenuti tempestivamente prestando i primi soccorsi e allertando il 118. In attesa dell’arrivo dei sanitari, i militari hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. I soccorritori sono giunti in pochi minuti e hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il 43enne non c’è stato nulla da fare. Domenico Castiello lascia la moglie, una figlia piccola, la sorella e i genitori.

Il cordoglio del ministro Crosetto

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha scritto: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri Domenico Castiello, mancato in seguito a un malore mentre prestava servizio”.