Si reca in ospedale con dolori di pancia ma si accorge di essere incinta e dà alla luce una bambina. E’ la surreale vicenda accaduta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Caserta, dolori di pancia in ospedale: scopre di essere incinta

Credeva fosse una semplice cistite. Quando si è presentata al pronto soccorso di via Tescione, a Caserta, lamentando dolori addominali, ha scoperto di essere incinta da 8 mesi. La verità è arrivata grazie agli esami dell’équipe medica del nosocomio casertano. A quel punto, tra l’incredulità e lo stupore del personale sanitario e della stessa paziente, la donna è stata subito portata in sala operatoria e sottoposta a un taglio cesareo d’urgenza per consentire il parto.

Fortunatamente l’operazione è andata a buon fine e la bimba, di nome Laura, è venuta alla luce in buone condizioni di salute. Anche la neo mamma “a sorpresa” sta bene: “Dolorante ma felicissima”, ha scritto la protagonista della vicenda sui social. A riportare la vicenda è Edizione Caserta. Restano tanti punti interrogativi. Non si comprende come sia stato possibile non rendersi conto di essere in cinta da otto mesi. Il sospetto è che la donna abbia voluto tenere nascosta la gravidanza alla famiglia.