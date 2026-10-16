Un terreno di circa mille metri quadrati trasformato in un deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a San Cipriano d’Aversa, nel casertano, durante un controllo ambientale in via Acquaro, nell’ambito delle operazioni di contrasto agli illeciti nella Terra dei Fuochi. La proprietaria è stata denunciata a piede libero.

Caserta, terreno di mille mq come deposito rifiuti: denunciata la proprietaria

L’intervento è scattato nel pomeriggio, quando i militari hanno rinvenuto diversi materiali abbandonati. Tra i rifiuti sono stati individuati ferro, plastica, alluminio e legno, oltre a materiali classificati come pericolosi e non pericolosi. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno messo i sigilli sull’intera area. Per la donna è scattata la denuncia a piede libero. Le ipotesi di reato sono abbandono incontrollato e la gestione illecita di rifiuti.

L’operazione rientra nel piano di controlli intensificati nei comuni della Terra dei Fuochi, dove prosegue l’attività delle forze dell’ordine per individuare discariche abusive e contrastare lo smaltimento illegale dei rifiuti, anche all’interno di proprietà private. Le indagini e gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda.