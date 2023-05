I genitori non hanno voluto dargli altri soldi e lui, infuriato, ha afferrato una mazza di scopa e li ha presi a bastonate. E’ accaduto nella serata di ieri a Caserta, dove i carabinieri hanno messo le manette a un 23enne.

Caserta, i genitori non gli danno la paghetta: lui li prende a bastonate

A chiamare i militari dell’Arma è stato il papà del giovane. Al loro arrivo gli uomini della Benemerita hanno trovato le vittime (padre, madre e sorella dell’arrestato) ad attenderli in strada, nei pressi della loro abitazione, dove si erano rifugiati per sottrarsi alle bastonate del ragazzo.

Secondo quanto successivamente ricostruito, alla base dell’aggressione la pretesa di denaro da parte del 23enne. Al diniego dei genitori, il giovane avrebbe dato in escandescenze sfasciando suppellettili e mettendo a soqquadro l’abitazione. Poi avrebbe afferrato una mazza di legno e si sarebbe accanito contro i due anziani.

L’arresto

Provvidenziale l’intervento dei militari. Una volta entrati nell’appartamento i carabinieri hanno trovato il giovane in camera da letto che, ancora in stato di agitazione, inveiva contro i genitori ai quali continuava a chiedere denaro. Condotto in caserma è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.