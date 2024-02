Si chiamava Angela Porfidia la donna di 56 anni morta in via Roosevelt a Caserta dopo essere precipitata dal quarto piano dell’edificio dove viveva.

Caserta, precipita dal quarto piano e si schianta al suolo: muore professoressa

Come spiega Edizione Caserta, la tragedia si è consumata nella serata di ieri, in una delle palazzine di nuova costruzione a pochi passi dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per ragioni da accertare, la 56enne – stimato docente – è precipitata dal suo balcone per poi schiantarsi al suolo.

L’impatto con l’asfalto è stato letale e Angela è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti, oltre agli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, anche gli agenti della Questura di Caserta, impegnati ad effettuare i rilievi del caso.

Le indagini

Aperta un’indagine. Tra le ipotesi prese in considerazione dalla Polizia, oltre all’incidente, c’è anche quella del gesto estremo. La salma dell’insegnante è stata restituita ai familiari per il rito funebre.