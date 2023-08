È in lutto la città di Caserta per la morte improvvisa di Umberto Persichini, noto pizzaiolo di 40 anni e titolare del locale Pizza Express. Domenico era molto noto per via del suo lavoro e sopratutto era tra i pizzaioli più talentuosi della nuova generazione.

Caserta, noto pizzaiolo muore nel sonno: Umberto aveva 40 anni

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto nel sonno, stroncato da un malore improvviso che non gli ha dato scampo. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di oggi nella chiesa del Buon Pastore a Caserta.

Commovente il messaggio lasciato dal fratello Giuseppe sui social per ricordarlo: “Non avrei mai voluto pubblicare questo post, ma poi mi sono reso conto che era il mio unico fratello ma non solo mio, Umberto era di tutti ed giusto che tutti lo sappiate. Ieri Umberto si è spento nel sonno per un malore. Io voglio ricordarlo così. Sorridente e pieno di vita. Addio fratello un giorno ci rincontreremo e faremo tante pizze insieme per adesso insegna a papà a farle come hai fatto con me. Riposa in pace fratello mio”.