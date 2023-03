Prende a noleggio una Porsche. Ne subisce il furto e sporge denuncia dopo alcuni giorni. Ora è accusato di simulazione di reato e appropriazione indebita e dovrà affrontare un processo a Santa Maria Capua Vetere. Indagato un noto imprenditore casertano originario di Casagiove.

Gli rubano Porsche a noleggio: quando denuncia il furto, l’auto è già in Albania

A raccontare la vicenda è Casertace.net. L’uomo, da sempre appassionato di auto di lusso, decide di noleggiare una fuoriserie del noto marco tedesco. La vettura, però, gli viene rubata, almeno secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine. Peccato, però, che la denuncia sarebbe stata presentata solo alcuni giorni dopo, quando la macchina non c’era più. Dall’analisi della scatola nera, risultava in Albania. Un ritardo nella presentazione dell’esposto che ha fatto scattare l’accusa di simulazione di reato.

Il sospetto della società di noleggio è che l’imprenditore casertano abbia inscenato il furto con la complicità di un altro malvivente per rivendere la macchina di lusso sul mercato straniero e dividerne il ricavato. L’indagato dovrà rispondere anche di appropriazione indebita perché non ha mai riconsegnato la Porsche presa a noleggio. Chiaramente, secondo la difesa dell’uomo portata avanti dall’avvocato Francesco Moscatiello, il ritardo nella denuncia non può portare ad una condanna per simulazione di reato. Nelle scorse ore si è tenuta in tribunale una delle udienze del processo, nel quale hanno parlato tre testimoni.

Immagine di archivio