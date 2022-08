Dramma in pieno centro a Caserta. Un ragazzo di 26 anni, G.D.L., è precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Colombo ed è morto sul colpo. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, mercoledì 31 agosto, poco prima delle ore 14.

Tragedia in pieno centro a Caserta, muore 26enne

Come anticipa Casertace, i soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno visto l’uomo esanima sul selciato. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constare il decesso. Il 26enne è deceduto sul colpo.

Anche i militari dell’arma della locale compagnia, gli agenti della Questura e gli uomini della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per le indagini e i rilievi del caso. La strada è stata interdetta per consentire tutte le operazioni. Sulla salma del giovane potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire la dinamica di quanto accaduto.