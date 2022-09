Prima la lite con il vicino, poi l’incendio in casa. Paura nel pomeriggio di ieri a Cervinia, in provincia di Caserta. Un uomo di 51 anni, dopo diverse ore di battibecco con il suo vicino di casa, ha dato fuoco alla sua casa e si è dato alla fuga.

Paura nel casertano, prima la lite per le fiamme

L’uomo, come riporta Il Mattino, vive da solo ed è già noto alle forze dell’ordine e, in particolare, agli agenti della Polizia municipale del comando locale.

Il 51enne, probabilmente anche in preda a uno stato di confusione, ha prima avuto una discussione animata un uomo residente in zona, a quanto pare per uno spazio condominiale; subito dopo è rientrato nel suo appartamento appiccando il fuoco. Preso dall’ira ha incendiato una parte della sua stessa abitazione, urlando a squarciagola e inveendo contro la vittima. Per fortuna, è riuscito a scappare dall’incendio non riportando ferite.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Marcianise per domare le fiamme e i Carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico che hanno aiutato i pompieri nelle operazioni di spegnimento.

L’uomo aveva dato fuoco ad alcune suppellettili che aveva in cucina e poi sceso in strada si è allontanato facendo disperdere per le sue tracce. È stato ritrovato solo dopo qualche ora dai carabinieri che hanno bloccato tutte le strade della cittadina della Valle con gli ingressi e le uscite lungo la strada Nazionale Appia.