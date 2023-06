Costrette a togliersi il reggiseno per partecipare all’esame di guida presso la Motorizzazione Civile di Caserta. E’ quanto denunciato agli organi di stampa e a Casertace.net da alcune ragazze.

Chiariamo subito che la “svestizione” è stata richiesta per superare il metal detector all’ingresso e non – almeno all’apparenza – per secondi fini. Entrando nell’aula per la sessione dedicata alla patente B, tutte le candidate alla prova scritta sarebbero state costrette a togliere il reggiseno perché dotato di ferretto.

L’insolita richiesta è stata avanzata alle candidate all’esame per il conseguimento della patente B perché il metal detector ha cominciato a suonare. Lo strumento di rilevazione di oggetti metallici, infatti, installato per evitare l’introduzione di dispositivi elettronici dava l’allarme per la presenza dei ferretti presenti nel gancio anteriore del reggiseno.

A dare problemi anche una “macchinetta” per i denti. Un esaminando dotato di apparecchio dentale ha dovuto mostrare un certificato medico per entrare e svolgere la prova. Per le donne, però, non era possibile esibire certificati: sono state costrette a togliersi il reggiseno per entrare in aula, pena l’esclusione dallo svolgimento della prova scritta.