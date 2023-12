Cinque appartameti occupati abusivamente e venti persone denunciate a Caserta. È l’esito dei controlli eseguiti dai Carabinieri della locale Compagnia che, nella giornata di ieri, durante un’operazione hanno accertato che alcuni alloggi popolari di proprietà del Comune di Caserta erano stati occupati senza alcun titolo.

Caserta, alloggi popolari occupati abusivamente: 20 persone nei guai

Le verifiche, effettuate anche attraverso l’incrocio dei dati catastali forniti dal Comune, hanno interessato una palazzina in via Dietro Corte, in pieno centro, composta da 15 appartamenti. Cinque di questi erano stati occupati abusivamente. Pertanto, i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato in stato di libertà 20 persone.