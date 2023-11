Un diciottenne di origine nordafricana è stato fermato dalla Polizia di Caserta in seguito con l’accusa di violenza sessuale su due donne. L’intervento della Polizia è stato scatenato da una chiamata di emergenza di una giovane, la quale ha riferito di essere stata avvicinata da un ragazzo straniero che aveva tentato un contatto fisico.

L’intervento di un passante ha evitato il peggio

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono immediatamente intervenuti in un’area periferica di Caserta in risposta alla segnalazione. Durante l’arrivo dei poliziotti, un’altra donna si è avvicinata e ha dichiarato di essere stata aggredita da un giovane con caratteristiche fisiche e somatiche simili, il quale l’aveva fermata in strada, la aveva gettata a terra e aveva tentato di spogliarla. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di un passante ha permesso alla vittima di liberarsi, costringendo l’aggressore alla fuga.

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle indagini immediate avviate, il giovane aggressore è stato rapidamente rintracciato e sottoposto a fermo. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La collaborazione tra le vittime, i passanti e le forze dell’ordine ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire che l’aggressore sia stato portato di fronte alla giustizia.