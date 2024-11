Si presenta a un’anziana come il nipote e fingendo un problema economico le porta via 2mila euro. Ieri i Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Ufficio GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, a carico di un giovane 19enne. È ritenuto responsabile, in concorso, di una truffa in danno a una signora anziana.

Casavatore, si finge nipote di un’anziana per portarle via 2mila euro: arrestato 19enne

Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata, nel mese di ottobre 2024, da un’anziana donna 92enne di Casavatore, che aveva riferito di aver ricevuto una telefonata, durante la quale un soggetto si era presentato come il nipote, chiedendole 2.000 euro in contanti per far fronte a un fantomatico problema economico.

Lo stesso truffatore le riferì, quindi, che poco dopo, si sarebbe presentato presso la sua abitazione un dipendente di Poste Italiane, che avrebbe prelevato tale somma di danaro. In effetti, subito dopo la telefonata, si è palesato alla sua porta proprio il 19enne, che ha prelevato dalla casa i soldi richiesti, riuscendo a scappare subito dopo, nonostante l’intervento delle figlie della donna insospettite della presenza del ragazzo.

Attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dove e stato commesso il reato e al riconoscimento del reo, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari.