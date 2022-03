Non bastavano le chiusure legate all’emergenza Covid. È ormai da tre settimane che i bambini dell’istituto Benedetto Croce di Casavatore non possono tornare in aula. Il motivo? Criticità sismiche scoperte a seguito di alcuni rilievi tecnici effettuati dopo aver candidato l’edificio ai finanziamenti europei diretti a garantire la sicurezza e la riqualificazione della struttura scolastica.

Per garantire l’incolumità fisica di allievi e operatori scolastici, il sindaco Luigi Maglione ha firmato a fine febbraio un’ordinanza di chiusura della scuola immediata. Tuttavia se per i più grandi – gli alunni delle classi elementari e medie – è stata fornita – a seguito di alcune proteste – una soluzione tampone, nulla è stato fatto per i più piccoli.

I genitori lamentano un trattamento di serie b per gli allievi della scuola dell’infanzia. Una situazione insostenibile soprattutto per le tante mamma lavoratrici o per coloro che, ad appena una giorno dai festeggiamenti per l’8 marzo, più che mimose vorrebbero i mezzi per crescere i propri figli senza rinunciare a uno stipendio.