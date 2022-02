È morto stamattina, a causa di complicanze cliniche, il 42enne coinvolto nell’incendio divampato due giorni fa in un’abitazione a Casavatore, in provincia di Napoli.

Casavatore, morto 42enne

Ricoverato al Cardarelli, l’uomo non ce l’ha fatta. Inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazioni, ma poi si sono aggravate. La salma è stata restituita ai familiari. Nell’incendio era rimasto coinvolto anche il padre di 73 anni.

La dinamica dell’incendio

Il rogo si era sviluppato in via San Pietro, anche se prima dell’incendio si era già udito il rumore di uno scoppio. I vigili del fuoco riuscirono a salvare padre e figlio, rimasti intrappolati nell’appartamento. Ma, a distanza di due giorni dal tragico evento, il 43enne non ce l’ha fatta. Sul posto intervennero anche i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli che hanno messo in sicurezza la zona ed evacuato una palazzina situata in via Pendine Casalanno.