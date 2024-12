I Carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato un uomo di 35 anni, accusato di essere l’autore di una violenta rapina avvenuta nel mese di agosto 2024 ai danni di una coppia.

Casavatore, coppia inseguita e rapinata sotto casa: arrestato 35enne

L’arresto è avvenuto nella giornata del 12 dicembre 2024, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto denunciato dalle vittime, il 35enne avrebbe seguito i due coniugi a bordo di un furgone fino alla loro abitazione. Una volta arrivati, l’uomo li avrebbe aggrediti con un cacciavite, colpendo ripetutamente il marito che aveva tentato di opporsi, e sottraendo la borsa della donna contenente denaro contante e un telefono cellulare.

L’inchiesta, avviata a seguito della denuncia della coppia, ha portato all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo del reato. Grazie a queste, i Carabinieri sono riusciti a risalire al numero di targa del furgone utilizzato per la rapina, risultato intestato proprio al 35enne arrestato.

Ulteriori riscontri investigativi sono arrivati dalla vendita del telefono cellulare rubato alla donna. L’acquirente del dispositivo ha riconosciuto il 35enne come colui che glielo aveva venduto pochi giorni dopo l’aggressione. L’uomo si trova ora in custodia cautelare in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del processo.