Casavatore, contava il denaro in strada: nel marsupio aveva 26 stecche di hashish

Contava del denaro accanto al suo motorino, con una busta di plastica appoggiata sulla sella. Una scena che ha insospettito i Carabinieri della Stazione di Casavatore, impegnati in un servizio di controllo del territorio. È così che è scattato l’arresto di un 19enne, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’episodio è avvenuto in corso Italia. I militari hanno deciso di procedere al controllo del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, all’interno del marsupio hanno rinvenuto 26 stecche di hashish e 445 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 19enne sono così scattate le manette. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio.