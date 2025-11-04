Casavatore, auto lasciata accesa in strada: all’interno oltre 1 quintale di hashish

Oltre 1 quintale di hashish, il sequestro in una macchina lasciata accesa in strada. La scoperta è dei Carabinieri della tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore.

La scoperta in un’auto ferma in strada

Una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata, ancora con il motore acceso. I militari hanno notato il veicolo e i borsoni custoditi nell’abitacolo. La sorpresa quando, sfilate le zip, sono emersi centinaia di panetti di hashish pronti per essere tagliati e dosati: 110 chili di sostanza stupefacente impacchettata in 5 grossi borsoni. Il sequestro è scattato a carico di ignoti ma proseguono le indagini per individuare i proprietari di quel carico.