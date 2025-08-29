Notte movimentata a Casapulla, nel casertano, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato tre giovani di 19 anni, tutti di origine nordafricana, ritenuti responsabili di una serie di azioni criminali culminate in una rapina impropria durante un furto in abitazione.

Casapulla. Rapina e furti in abitazione: 3 diciannovenni bloccati dopo la fuga

Come riporta Il Mattino, attorno alle 4 del mattino i tre si sarebbero introdotti in un garage in via Appia Antica, portando via una bicicletta elettrica dal valore di circa 900 euro. Sorpresi dal proprietario e dal figlio, hanno reagito tentando la fuga e minacciando le vittime con coltelli.

L’allarme al 112 ha permesso un rapido intervento dei militari che, poco dopo, hanno rinvenuto una mountain bike rossa abbandonata, indizio rivelatosi fondamentale. Le ricerche sono state immediate: in meno di venti minuti, lungo via Nazionale Appia, i carabinieri hanno individuato tre ragazzi corrispondenti alle descrizioni.

Durante il controllo, i giovani sono stati trovati in possesso delle biciclette rubate e di documenti sottratti in un altro furto in appartamento avvenuto nella stessa notte. Dopo le formalità di rito, i tre diciannovenni sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.