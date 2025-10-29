I Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno scoperto una vasta discarica abusiva nel corso di un servizio mirato a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e non. L’intervento è avvenuto a Casapesenna, località “Caletta”, all’interno di un fondo agricolo abbandonato.

Casapesenna, scoperta discarica abusiva in un fondo agricolo

All’interno dell’area sequestrata i militari hanno rinvenuto materiali da costruzione e demolizione, plastica, legno, materassi, rottami metallici, carcasse di autovetture, apparecchiature elettriche fuori uso e rifiuti urbani non pericolosi. Il sito è stato posto sotto sequestro penale e sono in corso accertamenti per individuare i responsabili dello sversamento. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’operazione.