Casandrino, sparite nel nulla due 14enni: si cercano Ludovica e Samira

Son ore d’angoscia a Casandrino. Da più di due giorni non si hanno notizie di due ragazze di appena 14 anni, ospitate nella casa comunità “Il Sorriso di Rita”, in via Borsellino. Le giovani scomparse sono Ludovica Gentile, originaria di Cassino ma residente in provincia di Napoli (alta circa 1,50 m, capelli neri, occhi verdi, fisico esile, piercing al naso) e Samira Luongo (alta 1,65 m, capelli lunghi castano scuro, occhi marrone scuro).

Secondo le prime ricostruzioni, le due adolescenti si sarebbero allontanate dalla comunità intorno alle 22 di venerdì scorso e da allora non si hanno più loro notizie. La famiglia di Ludovica ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto: la ragazza frequenta il primo anno del liceo linguistico Laura Bassi di Sant’Antimo. «Vi chiediamo la massima condivisione sui vostri social al fine di rintracciarla e ottenere qualsiasi informazione. Temiamo che possa essere trattenuta contro la sua volontà. Chiunque abbia notizie può contattarci ai numeri 3791201854 (Emiliano) o 3285571587 (Simona) oppure avvisare immediatamente le forze dell’ordine».

Le indagini

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano, dove è stata sporta denuncia di scomparsa, stanno conducendo le indagini. Al momento non si esclude l’allontanamento volontario, forse con l’aiuto di un complice. Un dettaglio inquietante è emerso dall’analisi tecnica sui cellulari delle ragazze: entrambi i dispositivi risultano spenti e privi della scheda SIM dalla sera della scomparsa, rendendo impossibile localizzarle. Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di riportare a casa Ludovica e Samira il prima possibile.