Furto di biancheria intima sventato questa notte a Casandrino dagli uomini della Union Security. Nel mirino di un malvivente il negozio di abbigliamento all’ingrosso “Original Intimo” di via Paolo Borsellino.

Casandrino, ladro di biancheria in azione: furto sventato dalla Union Security

Il ladro è entrato in azione poco dopo l’una di notte. La centrale operativa l’ha notato scavalcare il muro di cinta attraverso il sistema di video analisi. Tuttavia, nonostante i messaggi di allontanamento a mezzo megafono, il malvivente ha proseguito il suo raid e ha raccolto dal piazzale uno scatolone carico di merce.

A quel punto è intervenuta una delle pattuglie armate presenti in zona, che ha provocato al suo arrivo, avvenuto dopo circa 2 minuti, la fuga del malintenzionato con il contestuale recupero della refurtiva.

Successivamente è stato contattato il titolare che, giunto sul posto, non ha riscontrato per fortuna danni alla struttura e ha preso in consegna la merce recuperata dalla pattuglia.