Casandrino. Sarà un grande opening con tanti ospiti e sorprese. Lo tik toker Luca Della Rossa famoso per la frase “è particolare, cresciuto a terra” e che ha collezionato negli anni migliaia e migliaia di follower aprirà a Casandrino, in via Sacerdote Domenico d’Angelo 15, un locale dal nome “Amici, na cos particolar” prendendo spunto dalla nota frase che lo ha reso famoso al pubblico social.

“Sono felice di aprire questo nuovo format frutto di tanti sacrifici, una nuova creatura che spero piaccia al pubblico. Aspettiamo tutti, giovani e famiglie. Sarà una cosa particolare… cresciuta a terra” ha affermato Luca Della Rossa annunciando questa nuova avventura imprenditoriale. Il taglio del nastro è stato ufficializzato per giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 19,00.

COMUNICATO STAMPA