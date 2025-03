Trovata morta in casa. Aveva 36 anni Nives Mariana Marzocchi, 36 anni. La donna abitava a Casaluce, in via Picasso.

Casaluce, trovata morta in casa: Nives muore a 36 anni

Il ritrovamento – come anticipa Edizione Caserta – risale a domenica mattina. Sono stati allertati i soccorsi ma i sanitari del 118 ne hanno potuto constatare solo il decesso. Non sono chiare le ragioni della morte, che potrebbero essere riconducibili a un infarto.

La funzione religiosa avrà luogo domani pomeriggio, 11 marzo, alle 16:30 presso la Chiesa di San Marcellino in Aprano a Casaluce. Decine in queste ore i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia. La donna – di origini straniere – abitava da tempo in Italia. Lascia qui un fidanzato, Mario, con cui conviveva.