CASALUCE. Un’area appena bonificata, quella di via Piro Consortile, trasformata nuovamente in luogo di abbandono di rifiuti. Incastrati dalle telecamere due coniugi di 64 e 65 anni ripresi mentre sversavano illegalmente diversi materiali riconducibili a lavori di verniciatura. La coppia è stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri Forestali di Marcianise.

Casaluce, rifiuti nell’area appena bonificata: denunciati marito e moglie

L’episodio risalirebbe allo scorso 3 settembre. Dall’analisi delle registrazioni degli occhi elettronici nelle zone limitrofe, i Forestali hanno individuato una Fiat bianca arrivare nell’area poco prima dell’abbandono dei rifiuti. Gli accertamenti sulla targa hanno consentito di risalire a un 64enne del Casertano, indicato dagli investigatori come il presunto autore materiale dello sversamento. Le successive acquisizioni delle immagini presso la Polizia Locale di Casaluce hanno permesso di individuare anche una seconda persona. Sul sedile del passeggero dell’automobile è stata infatti ripresa una donna, poi identificata nella moglie 65enne dell’uomo.

L’indagine è quindi proseguita con ulteriori riscontri presso l’abitazione della coppia, dove i militari hanno verificato la presenza della stessa vettura. A richiamare l’attenzione degli investigatori anche un altro particolare: il cancello dell’abitazione risultava verniciato di grigio, una tonalità ritenuta cromaticamente compatibile con quella presente su uno degli imballaggi abbandonati in località Piro.

Sul terreno erano stati lasciati contenitori e imballaggi utilizzati per prodotti da verniciatura. Tra i materiali recuperati figurano imballaggi metallici contaminati da vernice bianca, un contenitore in plastica e un recipiente metallico con residui di smalto antiruggine e vernice grigia. Quest’ultimo classificato come rifiuto pericoloso. Scattato anche il sequestro dell’autovettura che sarebbe stata utilizzata per trasportare i rifiuti.

L’area di località Piro era stata infatti recentemente sottoposta a un intervento di bonifica nell’ambito delle attività disposte dal Commissario unico di Governo per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e delle discariche abusive, il Generale Giuseppe Vadalà. Il sito continua per questo a essere sottoposto a controlli e servizi di prevenzione finalizzati a contrastare nuovi episodi di abbandono illecito. Proprio la videosorveglianza, insieme ai successivi accertamenti condotti sul territorio, hanno consentito in questo caso di ricostruire la dinamica dei fatti e agli autori degli sversamenti illeciti.