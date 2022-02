Accoltella il fratello perché gay. E’ la drammatica vicenda che arriva da Casaluce, raccontata dall’edizione odierna di Cronache della Campania. La vittima è Ferdinando Antonio Rigliaco, infermiere in servizio all’ospedale Moscati di Aversa.

Casaluce, accoltella il fratello dopo insulti omofobi

Il giovane da dieci anni circa accudisce l madre, malata di Alzhaimer. Su Facebook si è lasciato andare pubblicando un post di sfogo di natura personale che ha colpito proprio uno dei fratelli. Secondo quanto racconto dallo stesso infermiere di Aversa a Cronache, dopo aver letto il post sul popolare social network, il fratello è piombato nella casa materna verso le 22.

L’uomo ha prima riempito di insulti omofobi il fratello. Poi, stando alla sua ricostruzione, lo ha strattonato e poi colpito con una coltellata all’avambraccio. La violenza si è consumata sotto occhi di altri due fratelli intervenuti per riportare la calma. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi ma nella colluttazione ha riportato una ferita suturata con 15 punti e 7 giorni di prognosi.

Poche ore fa Ferdinando Antonio ha scritto un nuovo post: “A mio fratello, posso solo dire che la violenza fisica che mi hai causato è un dolore atroce ed essa mi rimarrà a vita sul mio corpo. Mentre quella Psicologia un giorno passerà anche grazie all’aiuto della psicoterapia, posso solo dire che per il momento non mangio più, ho paura, attacchi di panico e la notte non riesco a dormire. Mi fanno forza le poche persone che mi sono vicine”.