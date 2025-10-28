Si è finto un carabiniere per estorcere gioielli a un’anziana, ma la truffa è durata poco: la Polizia di Stato lo ha arrestato in flagranza di reato. Protagonista della vicenda un 21enne napoletano, finito in manette nel primo pomeriggio di ieri con l’accusa di truffa aggravata.

Casalnuovo, truffa del finto carabiniere: anziana fa arrestare 21enne dopo consegna gioielli

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Acerra, intervenuti con il supporto di una volante del Commissariato di Afragola, il giovane avrebbe messo in atto un classico raggiro telefonico. L’anziana vittima, residente a Casalnuovo di Napoli, era stata contattata da un uomo che, fingendosi suo nipote, le aveva chiesto di consegnare alcuni monili in oro a un “amico” per risolvere un presunto problema legato a un assegno scoperto.

Pochi minuti dopo, una seconda telefonata: questa volta un complice si è presentato come un carabiniere, raccontando alla donna che la figlia era stata arrestata a causa di un debito insoluto e che i gioielli sarebbero serviti per ottenere il suo rilascio. Alla porta della signora si è presentato il giovane truffatore, che ha ritirato i preziosi.

Insospettita dalla dinamica e dal tono delle chiamate, l’anziana ha contattato immediatamente la Polizia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso il 21enne sul balcone dello stabile. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di disfarsi di un borsello, poi recuperato dai poliziotti, al cui interno sono stati trovati numerosi monili in oro, successivamente restituiti alla legittima proprietaria. Il truffatore è stato quindi bloccato e arrestato. Caccia al complice autore della telefonata.