Non è chiaro se sia opera di un hacker o di un burlone. Oppure se è tutto drammaticamente vero. Sta di fatto che con un post apparso sulla sua pagina ufficiale la Parrocchia di Licignano a Casalnuovo di Napoli ha annunciato una messa alle 19 per commemorare Matteo Messina Denaro, il capomafia trapanese morto due giorni fa in carcere.

Casalnuovo, parocchia organizza funerali per Messina Denaro: boom di proteste

L’avviso è scarno: “Oggi 27.09.2023 ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa per Matteo Messina Denaro”. Il resto, su una pagina che conta appena 700 followers, è un’ondata di proteste, insulti e offese indirizzati al parroco e agli amministratori della pagina.

“Ho il vomito! Fiero di essermi allontanato dalla Chiesa da decenni!”, scrive Enrico. Qualcuno avanza dubbi: “Non so se si possono celebrare messe per i mafiosi”, scrive Alessandro. Qualcuno osa andare controcorrente sfidando la gogna social: “Ogni essere umano che sia buono o cattivo ha il diritto di essere celebrato in chiesa – scrive Francesco -. Noi non possiamo giudicare dopo la morte è solo Dio lo può fare”.

Il post successivo

Il post non è stato ancora rimosso ed è ancora visibile su Facebook. Poco fa ne è apparso un altro: “La messa a suffragio per prudenza pastorale è stata annullata”.

Il sospetto che dietro questi due annunci ci sia la mano di un hacker è forte. Starà adesso alla Parrocchia di Licignano di Maria SS dell’Annunziata, nella persona di padre Tommaso Izzo, smentire ogni iniziativa in memoria del boss mafioso e spiegare chi abbia pubblicato quel post e con quali intenzioni.