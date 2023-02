E’ un TikToker da migliaia di visualizzazioni al giorno. Sui social si presenta con il nome di Mr. Pella Pazzo. Sfoggia auto di lusso, si mostra a bordo di una Ferrari. Eppure – secondo quanto riporta Francesco Emilio Borrelli – vivrebbe in un alloggio popolare occupato abusivamente.

Casalnuovo, “TikToker con la Ferrari ma vive alloggio occupato abusivamente”

Il nome di Lorenzo delle Femine, che ha alle spalle un arresto per droga, balzò già agli onori delle cronache per alcune dichiarazioni discutibili sul reddito di cittadinanza. A Stylo24 ha fugato i dubbi sulla provenienza dei suoi guadagni vantandosi di guadagnare fino a 3mila euro al mese grazie ai ricavi monetizzati da TikTok. “Io ho bonifici da tremila euro ala volta da TikTok – dichiarò – Lo scemo sono io o loro che non hanno futuro? Su oltre 12mila euro che ho fatto su tre profili non ho mai mostrato soldi”.

Ora Delle Femine è tornato a far parlare di sé per aver mostrato in alcuni video una Ferrari che è nella sua disponibilità. In un filmato fa vedere anche il tachimetro impazzito: 300 chilometri orari raggiunti in strada, in barba ai limiti di velocità. L’uomo abiterebbe, secondo il parlamentare Borrelli, in un alloggio popolare occupato abusivamente, a cui egli stesso fa riferimento durante uno dei suoi video. Il giornalista Pino Grazioli e Borrelli si sarebbero già rivolti al sindaco di Casalnuovo, che avrebbe affermato che “lo sgombro” è già in atto. Tuttavia il tiktoker risponde prontamente, affermando che non vi sarà alcuno sgombro, in quanto loro hanno tutte le carte in regola per poter stare in quella casa e che della situazione se ne stanno occupando gli avvocati.

Le parole di Borrelli

“Da tempo continuiamo a ricevere segnalazioni e lamentele su questo soggetto che nonostante il lusso sfrenato continua a vivere in una casa popolare levando di fatto questo diritto a qualche famiglia davvero bisognosa – ha scritto Borrelli su Facebook -. Grazie anche al lavoro investigativo di Grazioli e alle segnalazioni dei cittadini siamo riusciti a ricostruire le attività legate a Mr Pella Pazzo ed abbiamo allertato il sindaco di Casalnuovo che ci ha comunicato di aver diffidato il soggetto che occupa abusivamente l’immobile. Ora ci aspettiamo che in tempi brevi arrivi lo sgombero dalle case popolari che devono essere assegnate, lo ribadiamo, a chi ne ha pienamente diritto”.