I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione a fini di spaccio.

Casalnuovo, le piazze di spaccio nelle mani del clan Tammaro: 5 arresti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe gestito e controllato le piazze di spaccio di Casalnuovo e delle zone limitrofe, sfruttando la forza intimidatrice del clan Tammaro. L’operazione avrebbe avuto l’obiettivo di agevolare e rafforzare l’ascesa criminale del clan sul territorio.

Le indagini, condotte con intercettazioni, pedinamenti e riscontri sul campo, hanno permesso di ricostruire il meccanismo di approvvigionamento e distribuzione della droga, nonché i legami tra il sodalizio arrestato e la criminalità organizzata locale.