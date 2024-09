Una statua di Maradona davanti al Comune di Casalnuovo. Stamani l’inaugurazione con i suoi ex compagni di squadra Bruno Giordano, Salvatore Bagni e Pino Taglialatela. Un’opera fortemente voluta dal sindaco Massimo Pelliccia e realizzata (gratuitamente) dal giovane artista locale Fabio Tosti.

La scultura raffigura uno dei momenti più emblematici per spiegare il personaggio Maradona; la partita di beneficienza ad Acerra, nel fango, per aiutare un bambino con gravi problemi di salute. Un momento vissuto con molto entusiasmo dai tanti cittadini accorsi in piazza Municipio.

VIDEO: