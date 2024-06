Grave incendio nella notte a Casalnuovo. Le fiamme sono divampate in un’attività commerciale specializzata nella vendita di detersivi e di altri articoli per la casa. Ingenti i danni ma per fortuna nessun ferito.

Casalnuovo, in fiamme negozio di detersivi: evitato il peggio

A intervenire sul posto gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, grazie ai quali la situazione è rimasta sotto controllo. Il rogo non si è esteso ad altre attività ed è stato domato. La squadra, arrivata sul posto era dotata di una autoscala e di una autobotte. L’uso dell’autoscala ha permesso di raggiungere e controllare i punti più critici dell’edificio, mentre l’autobotte ha fornito l’acqua necessaria per l’operazione di spegnimento.

L’attività commerciale, grazie alla prontezza e all’efficacia dell’intervento, ha subito danni limitati e si prevede una rapida ripresa delle attività. Ancora da chiarire la matrice dell’incendio. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Tra le ipotesi un cortocircuito ma non si esclude la pista dolosa.