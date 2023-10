Casalnuovo. È fuggita di casa, insieme ai figli, per evitare di subire altre aggressioni dal marito violento. Lui, però, non si è arreso: si è presentato sotto l’abitazione in cui la donna ha trovato ospitalità e ha inveito contro di lei. Soltanto l’intervento dei Carabinieri di Castello di Cisterna ha scongiurato il peggio. E così Carmine Mozzillo, 48 anni, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.

Casalnuovo, botte e minacce alla moglie: arrestato il consigliere Carmine Mozzillo

L’episodio si è verificato ieri, a Casalnuovo. Nel Comune a Nord di Napoli, Mozzillo è consigliere comunale della maggioranza di centrodestra. È stato eletto tre anni fa con 343 voti con la lista civica Campania Libera.

Nonostante il suo ruolo istituzionale, il 48enne si è reso più volte protagonista di episodi di violenza. Come riporta Il Mattino lo scorso 8 agosto, infatti, l’uomo era stato denunciato dalla moglie, dopo l’ennesima lite finita in violenza. In quell’occasione, la donna fu costretta a farsi medicare al pronto soccorso per una serie di contusioni. Dopo l’intervento dei Carabinieri, Mozzillo rimediò un “codice rosso”, il sistema di tutela delle vittime di violenza di genere che prevede, tra l’altro, il divieto di avvicinamento. Da quel giorno il consigliere non si sarebbe potuto più avvicinare alla moglie. Ieri però ha violato l’obbligo e per lui sono scattati gli arresti.