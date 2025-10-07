Casalesi, patrimonio da un milione di euro del luogotenente di Zagaria: maxi sequestro a Di Caterino

Un patrimonio dal valore di un milione di euro, tra abitazioni, veicoli e rapporti finanziari e bancari. Tutto posto sotto sequestro dai poliziotti della divisione anticrimine della questura di Caserta e quelli del Servizio centrale anticrimine di Roma nei confronti di Massimo Di Caterino, già condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso per la sua appartenenza, con il ruolo di reggente, al clan dei Casalesi.

La sua cattura risale all’ottobre di tredici anni fa. Dopo un lungo periodo di latitanza, nel 2012 Di Caterino fu stanato a Francolise, in provincia di Caserta. Qui, in un’abitazione, fu scoperta una botola sospetta, al cui interno si celava un nascondiglio, collocata nella cabina doccia. Nel bunker del fidato luogotenente di Zagaria furono trovati numerosi “pizzini”, un dispositivo per il rilevamento delle microspie e una pistola calibro 7,65. Tornando all’indagine odierna, grazie all’attività investigativa, volta a ricostruire il patrimonio di Di Caterino, gli agenti dell’Anticrimine hanno potuto constatare come ci fosse una notevole sproporzione tra i bene posseduti e i redditi dichiarati dai membri dell’intero nucleo familiare.

Al termine degli accertamenti dei poliziotti, l’autorità giudiziaria ha diposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca di case, veicoli, rapporti finanziari e bancari, il cui valore è pari a circa un milione di euro. Nel corso dell’operazione, che si è svolta tra San Cipriano e Casal di Principe, all’interno di una villetta a due piani – dotata, fra l’altro, di un articolato sistema di videosorveglianza esterna – gli investigatori hanno scoperto anche una piccola stanza nascosta, probabilmente utilizzata come nascondiglio immediato per una sola persona in caso di fuga o necessità.