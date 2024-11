Aveva sviluppato un sistema “indoor” di coltivazione e produzione di marijuana ma i carabinieri l’hanno scoperto. In manette è finito un 32enne di Casal di Principe dopo una perquisizione eseguita nel pomeriggio di ieri. Il giovane dovrà rispondere di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casal di Principe, sistema “indoor” di produzione e coltivazione di marijuana: arrestato 32enne

I militari dell’Arma,, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione occupata dal 32enne, si sono immediatamente avvicinati venendo subito investiti dall’inconfondibile odore pungente della marijuana.

L’immediata perquisizione eseguita nell’appartamento posto al primo piano dello stabile ha consentito di rinvenire 41 piante di marijuana, 7 Kg. della medesima sostanza stupefacente contenute in barattoli di vetro, 30 gr. di hashish e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L’intero appartamento, composto da più stanze, era stato suddiviso in locali funzionali alla coltivazione e produzione dello stupefacente.

In una delle stanze i militari hanno rinvenuto 2 cabine adibite a serre, complete di strutture in ferro, teli termici, tubazioni per areazione, con all’interno numerose piante di marijuana collocate in vasi. Il complesso dispositivo era composto da lampade, estrattori termostato, umidificatori, deumidificatori, irrigatori a pompa elettrici, fertilizzanti, centinaia di semi e numerosi altri sistemi elettronici utili a creare e mantenere, all’interno delle serre, le condizioni ideali alla coltivazione della marijuana.

Sotto chiave anche un ingente somma di danaro

In un secondo locale, utilizzato per l’essiccazione delle piantine, i militari hanno rinvenuto, adagiata su corde sospese, ulteriore sostanza stupefacente, parte della quale, già pronta per essere immessa sul mercato illecito. Tutto lo stupefacente ed il materiale rinvenuto, unitamente alla somma in contanti pari a 2370,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. Il 32enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.